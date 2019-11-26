السعودية اليوم / تدشين حزمة من الأعمال والخدمات والتقنيات بوكالة شؤون المسجد النبوي



المدينة المنورة 28 ربيع الأول 1441هـ الموافق 25 نوفمبر 2019م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس حزمة من الأعمال والخدمات والتقنيات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

وتضمن التدشين قنوات التواصل باللغة الإنجليزية والأوردية التي تهدف إلى نشر رسالة الحرمين, وتعزيز التواصل مع زوار المسجد النبوي بلغاتهم المختلفة, إلى جانب إنشاء موسوعة علمية وقاعدة بيانات متكاملة تتناول مختلف الجوانب المتعلقة بالمسجد النبوي ومرافقه, وكذلك تدشين دليل "أرشدني" وهو دليل الخدمات المقدمة في القسم النسائي بالمسجد النبوي لذوي الإعاقة البصرية "بلغة برايل"، كما شمل التدشين العديد من الخدمات التقنية لنشر رسالة الحرمين, وخدمة قاصدي المسجد النبوي.

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09:54ت م

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