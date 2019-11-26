شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الطرق يحذر قائدي المركبات من السيول بمكة والان نبدء بالتفاصيل

أصدر أمن الطرق تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة وتحديداً طريق الساحل القديم. ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للسيول المنقولة جنوب محافظة الليث بالقرب من قرية المدرج .

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