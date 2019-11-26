شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في ألبانيا تدعو المتضررين من الزلزال للتواصل معها والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت سفارة المملكة في ألبانيا أنه نظراً لتعرض البانيا وتحديداً العاصمة تيرانا وما جاورها لزلزال بقوة ٦.٤،ترجو السفارة من المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين التواصل معها في حال وجود اي حاله طارئة على الرقم: 00355697000007

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