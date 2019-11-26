شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية مقبلة على حالة مطرية الخميس والجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الارصاد : أمطار رعدية على 5 مناطق خلال هذا اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -هطول الامطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة. ولايستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.

فيما أشار تقرير ارصادي حديث حصلت "اليوم" على نسخة منه فانه يتوقع أن تشهد المنطقة الشرقية أمطار رعدية تشمل ( حفر الباطن، القصيومة، النعيرية، الخفجي، الجبيل، الدمام، القطيف، الاحساء، وسيلحظ تأثيرها في الأجواء خلال يومي الخميس والجمعة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.