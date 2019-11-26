الكلباني يوجه رسالة للنصر بعد تتويج الهلال

2019-11-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

حث الشيخ عادل الكلباني، جمهور “النصر” فريقه المفضل على الصبر، عقب تتويج غريمهم التقليدي الهلال “الزعيم” ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقال الإمام السابق للحرم المكي الشريف، وأحد أبرز مشجعي “العالمي” تغريدة على حسابه في “تويتر”، وجهها لجمهور فريقه قائلا: “الأحبة النصراويون، أذكركم بقول الله تعالى: وبشّر الصابرين”.

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وكان الكلباني تمنى للهلال الفوز قبل بدء المباراة التي أقيمت، ظهر (الأحد)، وانتهت بفوز الهلال بهدفين نظيفين أمام فريق أوراوا الياباني، ليتوج الفريق الأزرق بالبطولة الآسيوية وسط احتفالات واسعة لجمهوره.

وعاد الكلباني عقب فوز الهلال لتذكير جمهوره بموقفه المساند للفريق، ناسباً فوزه بالبطولة للدعاء الذي ساند الجمهور فيه.

وقال الكلباني عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “شفتوا كيف دعائي جاب لكم الكأس”.

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