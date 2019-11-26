اخبار السعوديه

الكلباني يوجه رسالة للنصر بعد تتويج الهلال

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم الكلباني يوجه رسالة للنصر بعد تتويج الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-26

الكلباني يوجه رسالة للنصر بعد تتويج الهلال

حث جمهور فريقه على الصبر

متابعات الخليج 365 - الرياض

حث الشيخ عادل الكلباني، جمهور “النصر” فريقه المفضل على الصبر، عقب تتويج غريمهم التقليدي الهلال “الزعيم” ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقال الإمام السابق للحرم المكي الشريف، وأحد أبرز مشجعي “العالمي” تغريدة على حسابه في “تويتر”، وجهها لجمهور فريقه قائلا: “الأحبة النصراويون، أذكركم بقول الله تعالى: وبشّر الصابرين”.

Advertisements

وكان الكلباني تمنى للهلال الفوز قبل بدء المباراة التي أقيمت، ظهر (الأحد)، وانتهت بفوز الهلال بهدفين نظيفين أمام فريق أوراوا الياباني، ليتوج الفريق الأزرق بالبطولة الآسيوية وسط احتفالات واسعة لجمهوره.

وعاد الكلباني عقب فوز الهلال لتذكير جمهوره بموقفه المساند للفريق، ناسباً فوزه بالبطولة للدعاء الذي ساند الجمهور فيه.

وقال الكلباني عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “شفتوا كيف دعائي جاب لكم الكأس”.

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكلباني يوجه رسالة للنصر بعد تتويج الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا