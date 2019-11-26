أكثر من 145 خدمة ضمن منصة فسح

2019-11-25

متابعات الخليج 365 - واس

استضافت غرفة القصيم اليوم مدير عام جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز راكان العجيمي، في لقاء تعريفي بمبادرات الجمارك السعودية نحو تيسير التجارة، وبحضور أمين عام الغرفة محمد الحنايا، ومدير إدارة اللجان القطاعية سليمان القفاري.

وتطرق اللقاء إلى إستراتيجية الجمارك السعودية وما تضمنتها من مبادرات، حيث قدّم مدير عام جمرك مطار الأمير نايف عرضًا عن برنامج الفسح خلال 24 ساعة وأثره الإيجابي على بيئة قطاع الأعمال وما تحقق من نتائج لهذا البرنامج الذي أسهم في تقليص فترة الفسح الجمركي إلى أقل من 24 ساعة .

وأوضح العجيمي خلال اللقاء أهمية خاصية “التقديم المسبق” للبيانات ودورها الكبير في سرعة ومرونة إنهاء الإجراءات الجمركية للإرساليات الواردة، حيث أكد على أهميتها وإسهامها في تقليل فترة الفسح الجمركي للواردات إلى أقل من 24 ساعة.

وشملت محاور اللقاء التعريف بالنافذة الواحدة “منصة فسح” والدور الذي تقوم به نحو تنظيم عمليتي الاستيراد والتصدير، والخدمات التي تُقدمها المنصة لجميع عملاء الجمارك السعودية التي تشمل أكثر من 145 خدمة، كما شمل اللقاء محورًا حول خدمات مناطق ومستودعات الإيداع وإعادة التصدير والعمليات الجديدة التي سُمح بها في داخلها حيث تُمثل الآن مناطق ومستودعات الإيداع عوامل داعمة لجذب الاستثمار، وانطلاقة نحو تمكين وتحفيز القطاع الخاص، وتطرق اللقاء إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يوفر العديد من مزايا تيسير التجارة للأعضاء المنضمين فيه.

يُذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار سعي الجمارك السعودية للوصول إلى جميع عملائها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة والتعريف بمبادراتها وبرامجها وما تعمل عليه نحو تطوير إجراءات الفسح، وسيتبع عقد هذه اللقاءات، لقاءات أخرى مماثلة في جميع الغرف التجارية بالمملكة.

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