فيديو وصور.. انقلاب سفينة متجهة إلى المملكة وعلى متنها 15 ألف رأس من الأغنام

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تعرضت إحدى سفن الشحن للإنقلاب، بعد مغادرتها ميناء ميديا الروماني، حيث كانت تحمل على متنها حوالي 15 ألف رأس من الأغنام.

وقالت المتحدثة باسم فريق الإنقاذ مايا ستويكا إن سفينة الشحن كانت متجة إلى المملكة، وانقلبت بعد إبحارها مقابل السواحل الرومانية، وتم إنقاذ طاقم السفينة المكون من 20 سورياً ولبناني واحد.

وأوضحت أنه تم ايضاً إنقاذ 32 رأساً من الأغنام، فيما تستمر محاولات إنقاذ الأغنام الباقية رغم صعوبة المهمة.

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وذكرت أن السفينة سبق وواجهت مشكلات في المحرك، حيثُ لا تزال هذه الحادثة غير معروفة، وسيعلن عن ملابساتها عند الانتهاء من التحقيق.



