- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
︎ :
.
تعرضت إحدى سفن الشحن للإنقلاب، بعد مغادرتها ميناء ميديا الروماني، حيث كانت تحمل على متنها حوالي 15 ألف رأس من الأغنام.
وقالت المتحدثة باسم فريق الإنقاذ مايا ستويكا إن سفينة الشحن كانت متجة إلى المملكة، وانقلبت بعد إبحارها مقابل السواحل الرومانية، وتم إنقاذ طاقم السفينة المكون من 20 سورياً ولبناني واحد.
وأوضحت أنه تم ايضاً إنقاذ 32 رأساً من الأغنام، فيما تستمر محاولات إنقاذ الأغنام الباقية رغم صعوبة المهمة.
وذكرت أن السفينة سبق وواجهت مشكلات في المحرك، حيثُ لا تزال هذه الحادثة غير معروفة، وسيعلن عن ملابساتها عند الانتهاء من التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. انقلاب سفينة متجهة إلى المملكة وعلى متنها 15 ألف رأس من الأغنام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.