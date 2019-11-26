محمد بن سلمان .. الملهم صانع الأمجاد

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تفاعل مواطنون ومقيمون وعرب مع صور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال تفقده فعاليات معرض الرياض للسيارات ضمن موسم الرياض، أمس الاثنين، مشيرين إلى أن ولي العهد فخر للأمة العربية والإسلامية، وينفذ رؤيته بنقل المملكة إلى مرحلة جديدة في شتى المجالات والقطاعات.

وشدد معلقون على أن ولي العهد “بطل” وقدوة سعودية وعربية وإنسانية، ولديه طموح يصل إلى هام السحاب، كما أنه يقود المملكة إلى مصاف دول العالم برؤية حقيقية وخطى واثقة نادرًا أن تتكرر في أي دولة أخرى.

وعلق سعيد الشهري على الصور بالتأكيد على أن: الله زرع حب ولي العهد في قلب مليار مسلم، واصفًا إياه بأنه القائد الملهم صانع الأمجاد، فيما قال مطلق الشهراني: “هات يمناك وخذ بالعز يمنى ما لنا يالسنافي غير حنّا”.

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أما جمال الدويجي فعلق بكلمات:“قائد أسر القلوب.. حفظ الله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان“، ووافقه عبدالله بالقول: “بطل عسى الله يعلي شأنه ويعز به الإسلام”.

وبالنسبة إلى الأهواني فقال: “تفخر الأمم والدول بمنجزاتها الصناعية والاقتصادية ونحن السعوديين نفخر بك كمنجز وطني لنا وللعرب وللمسلمين وللإنسانية برؤيتك وبتطلعك للمستقبل وبمحبتك وتواضعك وهيبتك وشخصيتك شخصية القائد الطموح، دمت لنا فخرًا وعزًّا وقائدًا وفقك الله بتوفيقه”.

وزار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معرض الرياض للسيارات المقام ضمن موسم الرياض..، حيث التقط المصور بندر الجلعود صورًا لولي العهد وهو يتفقد جانبًا من فعاليات المعرض.

وكان ولي العهد شهد، يوم الجمعة، انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة الدرعية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في مستهل فعاليات موسم الدرعية.

ويعد معرض الرياض للسيارات جزءًا من فعاليات موسم الرياض، مشرعًا أبوابه للزوار خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 26 نوفمبر من الساعة 2 مساءً حتى 2 صباحًا.

