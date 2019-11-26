شانجان تتعاون مع سيارة لبيع نسخ CS952020

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تعاونت شركة شانجان السعودية من خلال وكيلها المجدوعي للسيارات مع سيارة للاعلان عن طرح سيارة شانجان CS95 موديلات 2020 بكميات محدودة للبيع حصرياً من خلال سيارة أونلاين بالتعاون مع شانجان السعودية . وتتوفر فئات للحجز والشراء تشمل فئات بلاتينيوم وكلاسيك.

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وتأتي فئة بلاتينيوم من السيارة بسعر 97.900 ألف ريال بدلاً من 98.900 ألف ريال على سيارة مع ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كم وتوفير خدمة المساعدة على الطريق وتعتبر السيارة الشكل الجديد الحصري على أونلاين بضمان المجدوعي للسيارات وهو موديل بلاتينيوم دبل مع ملاحة بألوان أبيض وأسود ورمادي وبني ومحرك GDI سعة 2 لتر بشاحن توربيني.

أما موديل كلاسيك نص فل فيتوفر بسعر 89.900 ألف ريال بدلاً من 90.900 ألف ريال بنفس الضمان والمساعدة على الطريق مع محرك السيارة السابق نفسه ويختلف في بعض التجهيزات.



