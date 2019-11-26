السعودية اليوم / زلزال بقوة 4ر6 درجة يضرب ألبانيا



تيرانا 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.4 درجة وقع على بعد 10 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة شيجاك في ألبانيا.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات ضرب المنطقة في الساعة 2:54 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.

ولم ترد أي تقارير عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.

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07:10ت م

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