تراجع أسعار الذهب مع عزم أمريكا والصين توقيع اتفاق تجاري أولي

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، لأدنى مستوى في أسبوع، بعد أن أبدت الولايات المتحدة والصين رغبتهما في توقيع اتفاق تجاري أولي بحلول نهاية العام، مما عزز الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر ودعم الدولار.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1460.85 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر في وقت سابق من الجلسة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1460.80 دولار للأوقية.

وقالت محللة السوق لدى ”سي.إم.سي ماركتس“، مارغريت يانغ يان، إن ”تفاؤل التجارة يدفع الأسهم العالمية للارتفاع ورأس المال للابتعاد عن الملاذات الآمنة إلى الأصول المرتفعة المخاطر“.

وساعدت أنباء إيجابية بشأن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين الأسهم الآسيوية على التعافي، بينما صعد الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة، مما يزيد تكلفة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا لحائزي العملات الأخرى.

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وارتفعت العملة الأمريكية بقوة يوم الجمعة، بعد مسح أظهر أن إنتاج قطاع التصنيع في الولايات المتحدة تسارع في تشرين الثاني/نوفمبر وأن أنشطة قطاع الخدمات زادت بأكثر من المتوقع.

ويعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الضبابية السياسة والاقتصادية، وارتفع ما يزيد عن 13% منذ بداية العام الجاري، لأسباب في مقدمتها نزاع الرسوم الجمركية المستمر منذ فترة طويلة والمخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 16.95 دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوع.

وصعد البلاديوم 0.7% إلى 1787.36 دولار للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر، وربح البلاتين 0.5% إلى 895.39 دولار.