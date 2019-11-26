السعودية | أمطار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:11 صباحًا, 26 نوفمبر 2019 م المناطق - واس توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -هطول الامطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة. ولايستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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