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2019-11-26 إيداع مستحقات مستفيدي التأهيل الشامل اليوم وزارة العمل تبدأ صرف المخصصات خلال ساعات متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إيداع مخصصات مستفيدي التأهيل الشامل لشهر نوفمبر. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت، في وقت سابق، تعديل موعد صرف معاشات التأهيل الشامل إلى يوم 26 من الشهر الميلادي، بعد أن كان صرف معاشات التأهيل يتم في اليوم الـ20 من الشهر الهجري. شارك الخبر

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