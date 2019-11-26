رئيس حكومة اليمن يدعو الجميع لمساندة تنفيذ اتفاق الرياض

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أعلن رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الاثنين، أن "الاستحقاقات والمطالب المشروعة للموظفين والمبعدين العسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية مسؤولية حكومية لا يمكن التخلي عنها".



وشدد عبدالملك، خلال لقائه ممثلين عن المعتصمين العسكريين والأمنيين أمام القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة إبقاء المطالب المشروعة خارج مساحة التجاذبات السياسية.

كما أكد أن الحكومة عادت إلى عدن وفق اتفاق الرياض، ومهامها وأولوياتها خلال المرحلة الحالية هي تطبيع الأوضاع وصرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات العامة، بما ينعكس إيجاباً وبشكل سريع على المواطنين في المدى القصير.

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إلى ذلك دعا الجميع إلى مساندة تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية، معتبراً إياه فرصة كبيرة لتصحيح كافة الاختلالات، وتحقيق استقرار وفاعلية لمؤسسات الدولة، مشدداً على عدم السماح باستغلال أي مطالب مشروعة لتعطيل مسار الإصلاحات وتنفيذ اتفاق الرياض.

ووجه رئيس الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة لمنتسبي الجيش والأمن عاجلاً، لافتاً إلى أن انتظام رواتب كافة موظفي الدولة التزام رئيسي للحكومة وأن ما حدث من إرباكات يرجع إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن في آب/أغسطس الماضي.

كما أشار إلى أن "المشاكل التي نواجهها اليوم تراكمية بطبيعتها وبالتالي تستدعي جهوداً مضاعفة لإيجاد وتنفيذ الحلول الناجعة لها وفقاً للظروف الاستثنائية والإمكانات المتاحة في الوقت الراهن، وسننجح في ذلك بتعاون وتظافر من قبل كافة الجهات المعنية، بما فيهم المتضررين من مثل هذه المشاكل".