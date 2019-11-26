

بريدة 28ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25نوفمبر 2019 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور أصحاب الفضيلة والمعالي ووكلاء إمارة المنطقة, وعدد من مدراء الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة, خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة، أمس, عدد من الأفراد المتميزين بإدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة نظير الجهود المتميزة في أداء عملهم ، التي اسهمت في اكتشاف العديد من القضايا الجنائية.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالمهنية العالية التي قدمها رجال الأمن باكتشاف العديد من القضايا الجنائية بالمنطقة, مشيراً سموهإلى أن ما تحقق من إنجازات امنية مباركة يعكس جهود قدمت بروح التكاتف من قبل منسوبي الدوريات الأمنية بالمنطقة كافة, مثمناً ما يقوم به رجال الأمن من جهود لتحقيق ما تصبوا إليه القيادة ـ أيدها الله ـ, منوهاً بدور رجال الأمن وتفانيهم في أداء عملهم, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير وصلاح.

من جهته عبر مدير إدارة الدوريات الأمنية بمنطقة القصيم العقيد فهد المديهش عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة التشجيعية من سموه وتكريم الأفراد ، التي تظهر مدى حرصه على متابعة كل عمل يحافظ على أمن المنطقة, مؤكداً أن دعم سموه لأبناء المنطقة هو أحدى الركائز لمواصلة تحقيق النجاحات, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع.

// انتهى //

03:40ت م

0321





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمير فيصل بن مشعل يُكرّم عدد من الأفراد المتميزين بإدارة الدوريات الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.