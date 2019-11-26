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ضربة موجعة للمليشيات..مصرع وإصابة 69 حوثي في الساحل الغربي
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
في ضربة جديدة للمليشيات ، قتل 19 حوثيا وأصيب 50 آخرين جراء محاولات تسلل فاشلة في الساحل الغربي منذ مطلع الأسبوع الحالي.
وكشفت مصادر ، عن وصول 11 جثة و38 مصابا من عناصر المليشيات إلى صنعاء من الساحل الغربي، حيث تم توزيعهم على مستشفيات الثورة والجمهوري والعسكري .
وبحسب المصادر ذاتها، فقد استقبلت مستشفيات في الحديدة 8 جثث و 12 جريحا من المليشيات معظمهم في حالة حرجة .
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