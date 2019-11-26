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الجيش اليمني ينتزع مناطق جديدة من الحوثيين في صعدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجيش اليمني ينتزع مناطق جديدة من الحوثيين في صعدة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

انتزعت قوات الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، الاثنين، مناطق جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي، في معقلها الرئيسي بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

 

وقال قائد محور أزال، العميد ياسر الحارثي، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية شنت عملية هجوم واسعة على مناطق جديدة في مديرية باقم بمحافظة صعدة تمكنت من خلالها تحرير مناطق استراتيجية تسمى بـ"مرتفعات الحمر"، مؤكداً مقتل القيادي الحوثي المدعو "أبو محمد الغولي" وعدد من مرافقيه.

 

كما أشار الحارثي إلى اختراق الجيش الوطني لصفوف الانقلابيين في المناطق الفاصلة بين مديريتي باقم والصفراء وضرب تحصيناتهم، وقتل وإصابة الكثير من عناصرهم المتمترسين هناك، فيما لاذ البقية بالفرار، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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إلى ذلك لفت إلى احتراق آليات عسكرية تابعة للميليشيات بعد استهدافها من مقاتلات التحالف، واغتنام الجيش الوطني أسلحة خفيفة ومتوسطة.

 

وأكد الحارثي "استمرار الجيش الوطني في عملياته العسكرية ضد الحوثيين ودك جميع تحصيناتهم حتى يتم تحرير كافة الأراضي اليمنية من هذه الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران"، وفق تعبيره.

 

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات صعدة.

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