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النفط يرتفع تفاؤلا بمحادثات التجارة الأمريكية الصينية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
ارتفعت أسعار النفط الإثنين، حيث جددت تصريحات إيجابية من الولايات المتحدة والصين آمال الأسواق العالمية بأن أكبر اقتصادين في العالم قد يوقعان قريبا اتفاقا مرحليا لإنهاء حربهما التجارية.
وختمت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة مرتفعة 26 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 63.65 دولار للبرميل في حين تحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 24 سنتا أو 0.4% إلى 58.01 دولار للبرميل.
ووفقا لرويترز، قال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في أواندا: "أسعار النفط مستقرة على نحو مفاجئ اليوم، رغم الحساسية المعتادة لأخبار التجارة.
وأضاف: "من الواضح أن الزخم مفقود في موجات الصعود الأحدث للخام، وإن كانت الانتعاشة القوية أواخر الأسبوع الماضي قد تعطي المراهنين على صعود الأسعار مبررا للتفاؤل."
وتدعمت الأسعار أيضا بأسواق أسهم قوية مع صعود المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى مستويات قياسية جديدة اليوم.
وقال المحللون في باركليز إنهم يتوقعون تذبذب برنت حول 60 دولارا للبرميل للعامين المقبلين.
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