شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد أهمية «الاستدامة» بشركات الطاقة والبتروكيماويات والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ضرورة الاهتمام بالاستدامة، لا سيما في الشركات العاملة في مجال الطاقة والبتروكيماويات، والحرص على نمذجة التجارب الناجحة، ونقلها ومشاركتها على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أنه من دواعي السعادة أن تكون الكوادر الوطنية ملتزمة بأحدث معايير ومواصفات المسؤولية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» م. خالد الزامل يرافقه الرئيس التنفيدي للشركة صالح باحمدان وكبار مسؤولي الشركة.

مهنئا سموه خلال اللقاء بتشرف الشركة باستلام جائزة الملك خالد في فرع الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية من يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- خلال الاحتفال الذي أقامته مؤسسة الملك خالد الخيرية مؤخرا بالرياض، مبينا سموه أن الجائزة تعد من أثمن الجوائز التي قد يحصل عليها قطاع الشركات والأفراد من قائد النهضة الأول في المملكة ورجل المبادرات الاجتماعية وراعيها الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، بالإضافة إلى أنها تحمل اسم رجل كريم وأحد رموز العطاء في المملكة -يرحمه الله-، متمنيا سموه للشركة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» م. خالد الزامل باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الشركة عن شكره وتقديره لسمو أمير الشرقية على دعمه المستمر والمتواصل لأنشطة الشركة، ودعمه لمبادرات المسؤولية الاجتماعية وتأكيده أن تكون مستدامة وذات تأثير، مبينا أن هذه الجائزة تعد إضافة مهمة لتاريخ الشركة، ودافعا لبذل المزيد.