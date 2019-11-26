شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: دور هام لـ «الإعلام المرئي والمسموع» في تهيئة البيئة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الإعلام تركي الشبانة، أهمية دور الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في العمل على تطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع بما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الإعلامية الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز النشاط الاقتصادي في مجالات الإعلام المرئي والمسموع.

وأشاد، خلال ترؤسه مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه التاسع أمس بحضور أعضاء المجلس، بما حققته الهيئة من إنجازات خلال الفترة الماضية، متمنياً لها المزيد من التقدم في تأدية أعمالها.

واستعرض المجلس الإنجازات التي قامت بها حيال الجوانب الإعلامية ذات الصلة بالتنظيم الإعلامي، والصعوبات والحلول والفرص المتاحة لتطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة، إضافة إلى الحساب الختامي للهيئة لعام 2018، وميزانيتها لعام 2020.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المكلف سعود بن نصار الحازمي أن الهيئة تسعى إلى تحويل قطاع الإعلام المرئي والمسموع إلى صناعة وطنية متكاملة تستهدف زيادة حجم السوق الإعلامي، بما يحدث نقلة نوعية في أن يكون القطاع المرئي والمسموع وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة وليصبح رافداً استراتيجياً من روافد الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الرئيس الحازمي عن شكره وتقديره لوزير الإعلام على ما تجده الهيئة من دعم مستمر في ظل الحكومة الرشيدة للارتقاء بقطاع الإعلام المرئي والمسموع.