شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجبيل: ميدان الفروسية خطا خطوات ناجحة والان نبدء بالتفاصيل

كرم محافظ الجبيل رئيس مجلس فروسية الجبيل عبدالله العسكر، أمس، الرعاة والداعمين ونجوم الموسم واللجان التطوعية لموسم ميدان الفروسية بالجبيل لعام ١٤٣٩/‏١٤٤٠هـ، بحضور ممثلي الشركات الراعية والداعمة وملاك الخيل، وأعضاء مجلس إدارة الميدان، وذلك بأحد فنادق الجبيل.

وأوضح المحافظ أن ميدان الفروسية بالجبيل خطا خطوات ناجحة، بفضل دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظهما الله-، واللذين يحرصان على تطوير رياضة الفروسية بالمنطقة الشرقية، وتقديم كل الدعم والتسهيلات لنجاحها.

وأكد محافظ الجبيل أن رياضة الفروسية تحظى باهتمام ودعم ولاة الأمر، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -يرحمه الله-، وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، حيث تشهد رياضة الفروسية تطورا كبيرا، عبر إقامة المسابقات والجوائز الكبيرة التي أثمرت وجود منافسات عالمية، وهذا ما نسعى له في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لتطوير أنشطة الفروسية بالجبيل.

وبين محافظ الجبيل حرص مجلس إدارة فروسية الجبيل، على حوكمة أنشطة الميدان خلال الفترة الماضية، سواء في وجود محاسبين قانونيين، ومتابعة أنشطة الميدان، ومتابعة أنشطة الملاك، وتقديم الخدمات التي تناسب تطلعاتهم.

وأشاد المحافظ بجهود الهيئة الملكية بالجبيل، من خلال استضافتها ميدان الفروسية بالجبيل منذ عام 1409هـ، مؤكدا أن هناك تنسيقا لانتقال الميدان إلى الموقع الجديد، حيث سيشهد الميدان الحالي آخر المنافسات قبل الانتقال للميدان الجديد للفروسية بالجبيل.