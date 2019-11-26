شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الشرقية: الوزارة تسعى لرفع معايير تدريس الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، على الاهتمام الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة «أعزها الله»، بشتى مناحي الحياة وعلى كافة الأصعدة ويأتي على رأسها دعمها منقطع النظير لقطاع التعليم؛ لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم فهو أحد ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة باعتباره أساس الحضارة والسبب المباشر في تقدم ورقي الشعوب، وأضاف: خير شاهد على ذلك سعي وزارة التعليم بإشراف مباشر من وزيرها الدكتور حمد آل الشيخ للمضي قدما تجاه مواكبة التطوير المستمر لتجويد خارطة المنظومة التعليمية بشكل عام، والرفع من معايير مناهج تدريس اللغة الإنجليزية بشكل خاص، باعتبارها اللغة العالمية للتواصل بين الشعوب.

جاء ذلك خلال رعايته صباح أمس الملتقى العاشر لرؤساء ورئيسات أقسام اللغة الإنجليزية على مستوى المملكة، والذي تستضيف فعالياته إدارة تعليم الشرقية ممثلة بإدارة الإشراف التربوي «قسم اللغة الإنجليزية» تحت شعار «مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات اللغة الإنجليزية» بحضور مساعد مدير مركز تطوير تعليم اللغة الإنجليزية بالوزارة عبدالله البدري، ومشرف مركز تطوير اللغة الإنجليزية خالد خميس، إضافة لحضور مساعدي مدير عام تعليم الشرقية للشؤون التعليمية بقطاعيه البنين والبنات د. سامي العتيبي، وفاطمة الفهيد، إلى جانب مديري إدارتي الإشراف التربوي ممدوح فتح الدين، وهيفاء الخميس، وبحضور رئيس قسم اللغة الإنجليزية بتعليم المنطقة قاسم مكتلي، وسط مشاركة رؤساء ورئيسات أقسام اللغة الإنجليزية على مستوى المملكة، وعدد من المختصين من داخل وخارج المملكة وذلك بأحد فنادق الخبر.

بدوره أشاد المشرف العام بالإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم عبدالله السناني، في معرض كلمته بالملتقى، بشركاء التعليم المشاركين في الملتقى من أصحاب دور النشر إلى جانب الخبراء في مجال اللغة الإنجليزية، لافتا إلى دورهم البارز في إثراء اللقاء من خلال أوراق العمل التي يشاركون بها فضلا عن تبادل الخبرات.

كما أوضح مشرف عام بالإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم فلاح العتيبي، خلال كلمته، أنه من أبرز الخطوات العملية التي نقف عليها من خلال هذا الملتقى هو الخروج بفرص تحسين لتخطي التحديات التي تواجه الطلاب في تحصيلهم الدراسي بالتركيز على مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات اللغة الإنجليزية بما يسهم في تحسين نواتج التعلم ويؤدي إلى إتقان التواصل كأحد مهارات القرن الحادي والعشرين.

وتم على هامش فقرات الملتقى تكريم المشاركين والمساهمين في إنجاح الملتقى العاشر، بعدها انطلقت جلسات الملتقى.