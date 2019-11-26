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وسام الملك عبدالعزيز لعدد من شخصيات العمل الصحي الخيري

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سلّم وزير الصحة د. توفيق الربيعة أمس في ديوان الوزارة، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لكل من: الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن اليابس، وعبدالعزيز بن علي الشويعر، وذلك نظير عطائهم الخيري تجاه المجتمع، ومشاركاتهم الفاعلة وإسهاماتهم المؤثرة في تنمية الوطن في المجالات كافة وفي المجال الصحي خصوصاً.

وقال د. الربيعة: إن التكريم يجسد بجلاء تلاحم القيادة بمواطنيها، وتقديرها لكل من يقدم خدمات جليلة لهذا الوطن الشامخ ومواطنيه الكرام، معرباً عن جزيل الشكر والتقدير لهم ولجهودهم وعطائهم.

وسأل المولى -عز وجل- أن يحفظ وطننا وقيادتنا، وأن يديم علينا نعم الأمن والاستقرار، وأن يجزل للمُكرمين الأجر والثواب، وأن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.

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