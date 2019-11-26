شكرا لقرائتكم خبر عن وسام الملك عبدالعزيز لعدد من شخصيات العمل الصحي الخيري والان نبدء بالتفاصيل
وقال د. الربيعة: إن التكريم يجسد بجلاء تلاحم القيادة بمواطنيها، وتقديرها لكل من يقدم خدمات جليلة لهذا الوطن الشامخ ومواطنيه الكرام، معرباً عن جزيل الشكر والتقدير لهم ولجهودهم وعطائهم.
وسأل المولى -عز وجل- أن يحفظ وطننا وقيادتنا، وأن يديم علينا نعم الأمن والاستقرار، وأن يجزل للمُكرمين الأجر والثواب، وأن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.
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