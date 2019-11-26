شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف ينوه باهتمام أمير الشرقية ونائبه بترسيخ «الجودة» والان نبدء بالتفاصيل
ونوه محافظ القطيف بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وحرصهما الدائم على ترسيخ مفهوم الجودة في أداء الأجهزة الحكومية تحقيقا لرؤية 2030.
وشهد الملتقى استعراض عدد من الأوراق، حيث عرض عضو هيئة التدريس بالكلية التقنية بمحافظة القطيف أمين البراهيم الورقة الأولى بعنوان «التخطيط الإستراتيجي»، ومن ثم عرض المدير التنفيذي لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية سعد القحطاني في ورقة الملتقى الثانية مخرجات مشروع قياس رضا المستفيدين والآليات المتبعة في ذلك، وفي ختام الملتقى كرم محافظ القطيف المحاضرين والمشاركين.
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