شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: رؤية المملكة 2030 محفزة لروح المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» المهندس خالد بن عبدالله الزامل، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة صالح بن محمد باحمدان وكبار مسؤولي الشركة.
ونوه سموه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أعزه الله- على تعزيز التنافسية المسؤولة بين مختلف المنشآت، والحرص على تشجيع الممارسات الإيجابية التي تهتم بالجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن جائزة الملك خالد واحدة من الشواهد على دعم واهتمام قادة هذه البلاد بتعزيز الممارسات الإيجابية وتكريم الجهود المبذولة لتعزيزها، ورعاية وتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- لحفل الجائزة وتسليم الجوائز للفائزين واحد من هذه الشواهد على حرصه -أيده الله- على ذلك، مهنئا سموه منسوبي الشركة بهذا المنجز، وتسلم الجائزة من اليد الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.
من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» م. خالد الزامل، عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي الشركة لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على الكلمات المحفزة والداعمة لفريق العمل الذي حقق هذا المنجز، مبينا أن الشركة ضمن رؤيتها الإستراتيجية تسعى لتعزيز الاستدامة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية: رؤية المملكة 2030 محفزة لروح المسؤولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.