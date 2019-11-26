شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: رؤية المملكة 2030 محفزة لروح المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أن رؤية المملكة 2030 جاءت محفزة لروح المسؤولية، حاملة راية تعزيز الاستدامة للموارد الطبيعية والحفاظ عليها، مشجعة للقطاع الخاص ليكون شريكا في التنمية والتطوير.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» المهندس خالد بن عبدالله الزامل، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة صالح بن محمد باحمدان وكبار مسؤولي الشركة.

ونوه سموه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أعزه الله- على تعزيز التنافسية المسؤولة بين مختلف المنشآت، والحرص على تشجيع الممارسات الإيجابية التي تهتم بالجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن جائزة الملك خالد واحدة من الشواهد على دعم واهتمام قادة هذه البلاد بتعزيز الممارسات الإيجابية وتكريم الجهود المبذولة لتعزيزها، ورعاية وتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- لحفل الجائزة وتسليم الجوائز للفائزين واحد من هذه الشواهد على حرصه -أيده الله- على ذلك، مهنئا سموه منسوبي الشركة بهذا المنجز، وتسلم الجائزة من اليد الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» م. خالد الزامل، عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي الشركة لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على الكلمات المحفزة والداعمة لفريق العمل الذي حقق هذا المنجز، مبينا أن الشركة ضمن رؤيتها الإستراتيجية تسعى لتعزيز الاستدامة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية.