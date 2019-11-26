شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل بتعليم الشرقية لنشر ثقافة التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في ورشة تفعيل خدمة طلبات الصرف في نظام فارس على مستوى المدارس لإدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم، بمشاركة فريق فارس وإدارة مراقبة المخزون ومن منطلق تحقيق المسؤولية المشتركة، والرؤية والالتزام، في مقر مجمع الأمير محمد بن فهد بتعليم غرب الدمام.
واستهدفت الورشة مسؤولات نظام فارس على مستوى خريطة قطاع غرب وشرق الدمام، وذلك بحضور مساعدة مدير التجهيزات المدرسية الجوهرة العكاس، ورئيسة قسم التجهيزات بتعليم غرب الدمام وصال الضويحي، ومشرفة التجهيزات مها الدوسري.
وتأتي الورشة في إطار نشر ثقافة التحول الرقمي والتي تنسجم مع إحدى ركائز الرؤية الوطنية 2030 إثر تدشين خدمة الطلبات الإلكترونية من مساعد وزير التعليم ووفق منظومة العمل في تعليم الشرقية والتي تشكل نسقا متكاملا ونهجا منسجما في تعاملاتها لتحقيق جودة الأداء، ومن هذا المنطلق قدم مساعد مدير إدارة المستودعات فؤاد المديفيع شرحا لكيفية إنشاء الطلبات الإلكترونية عبر نظام فارس وطلبات الصرف في نظام فارس على مستوى المدارس.
واستعرضت العكاس آلية الصرف وفق الضوابط المشروطة، كما قدمت إضاءات ختامية على اعتبار أن إدارة التجهيزات هي البوابة الإلكترونية للطلبات، فضلا عن دور المدرسة في متابعة سير الطلب.
واختتمت الفعاليات بتوزيع الباركود لآلية الصرف التقني، والذي يقدم جانبا من التسهيلات في التعريف بآلية العمل بها، وفق الضوابط المنظمة لعمل جهات الصرف.
يشار إلى أن اللقاء ساهم في نشر ثقافة التحول الرقمي، فضلا عن توضيح أهمية استثمار تلك الخدمة على نطاق واسع وتفاعل إيجابي.
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