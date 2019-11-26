شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ينوه بدعم واهتمام القيادة بالقطاعات الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس، عددا من الضباط من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم لهذه الرتب.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- للقطاعات الأمنية من دعم واهتمام، مؤكدا أن منسوبي القطاعات الأمنية قد تحملوا أمانة عظيمة تجاه الدين ثم الملك والوطن، وواجبهم العمل بالتفاني والإخلاص من أجل أداء هذه الأمانة، مبينا سموه أن بجهود الجميع تتواصل مسيرة النماء والتطور، متمنيا سموه لهم التوفيق والسداد. وقد قلد سموه كلا من اللواء أيمن العزاوي، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة، واللواء علي القحطاني قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، واللواء ظافر الشهري مدير شرطة القطيف، والعميد المهندس علي الزهراني مدير مرور المنطقة الشرقية، والعميد حسن الخميس قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة الشرقية، والعميد زياد الرقيطي مدير العلاقات العامة والإعلام بشرطة المنطقة الشرقية رتبهم الجديدة.

وقد عبر المرقون عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضل سموه بتقليدهم الرتب، والكلمات التوجيهية التي تفضل بها، راجين من الله التوفيق والإعانة لأداء الواجب.