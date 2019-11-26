مذكرة تفاهم لتقليل تكلفة تحلية المياه ورفع مستوى الجودة

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وأكد د. الربيش أن هذه المذكرة تجسيد للتكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة الجامعة كمركز أكاديمي والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة كمركز مسؤول عن الأمن المائي في المملكة، وهذه المذكرة تؤطر التعاون وأن هذا التعاون دائم ومستمر وهناك أبحاث مشتركة بين الجامعة والمؤسسة ونعول أن تنتهي إلى إضافة حقيقية للقضايا المتعلقة بإنتاج المياه المحلاة.
من جانبه، قال م. الحازمي: إن ما شاهدته لدى الجامعة مدعاة للفخر وسنرى بمشيئة الله نتائجه المرجوة لخدمة الوطن، وتأتي هذه الاتفاقية التي عقدت بيننا بمثابة النواة للتطور بشكل أكبر وأشمل في مجال البحث العلمي في مجال تحلية المياه، حيث إن هدفنا في المستقبل هو تقليل تكلفة تحلية المياه ورفع مستوى الجودة.
وأضاف م. الحازمي إن أهمية المذكرة تكمن في قرب الجامعة لمواقع تحلية المياه على سبيل المثال محافظة الجبيل وستكون مختبراتنا في خدمة الباحثين المختصين سواء عن طريق الجامعة أو المؤسسة، وسوف تكون نتائج هذه الاتفاقية في رفع مستوى جودة المعيشة التي تتوافق مع رؤية 2030 التي تصب في مصلحة المواطن وهو المستهلك الأخير ونحن حريصون على تعزيز دور الموارد البشرية من أبناء وبنات الوطن في جميع مجالاتنا والتي تساعد بجهدها في إنجاح العمل كفريق واحد. فيما ذكر وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. فهد الحربي أن الجامعة دائما تنظر إلى الاتفاقيات الإستراتيجية التي تتوافق مع الرؤية الوطنية في مجالات البحوث والابتكارات وتبذل الجامعة جهودا مركزة على الخطط التي تسهم في إنجاح الرؤية عن مجالات البحوث وبالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة مما يضمن تحقيق النتائج المرجوة.
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