شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج «جلوب البيئي» بالشرقية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

يفتتح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، اليوم، برنامج تطبيقات وأبحاث جلوب البيئي، الذي يستضيفه تعليم الشرقية ممثلا في إدارة النشاط الطلابي -القسم العلمي- بمقر ثانوية الإمام سعود الكبير، بمشاركة 42 مدرسة معتمدة من قبل الوزارة لتطبيق البرنامج من مختلف إدارات التعليم بالمملكة.

ويهدف البرنامج إلى تحسين مستوى الوعي البيئي والتعلم الذاتي لطرق البحث العلمي، كما يتيح للطلاب فهم الحقائق والبيانات المرتبطة بعلوم الأرض بصورة عامة وتعزيز روح العمل الجماعي. ويشهد البرنامج الذي يستمر 4 أيام تقديم عدد من الأوراق العلمية بالشراكة مع شركة أرامكو وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ووزارة التعليم، إضافة إلى عدد من البحوث التي يقدمها الطلاب والمعلمون والتي ستتم مناقشتها خلال أيام البرنامج. كما سيشتمل جدول أعمال البرنامج على زيارة للمشاركين من الطلاب والمعلمين لمركز إثراء ومعرض سايتك العلمي، وبعض المواقع التي تهتم بالجانب البيئي.

يذكر أن برنامج جلوب هو برنامج علمي بيئي يتعلم فيه الطلاب أخذ بعض القياسات التي تخص جوانب البيئة مثل الماء والتربة والغطاء النباتي، حيث يتم جمع القياسات وإدخالها لموقع جلوب العالمي الذي تشرف عليه مجموعة من الوكالات العلمية الأمريكية.

ويأتي برنامج جلوب البيئي برعاية الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء «ناسا الفضائية»، كما يحظى البرنامج بدعم من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، والمؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم.