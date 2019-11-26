شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم شرق الدمام يختتم ورشة «التميز المؤسسي» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد منسق التميز بمكتب التعليم بشرق الدمام ناصر الحميدان على أهمية ثقافة زرع التميز في الميدان التعليمي والإداري والارتقاء بمفاهيمه وتطبيقاته وفقا للأهداف العريضة التي ترسم ملامحها وزارة التعليم تحقيقا للرؤية الطموحة 2030، وتهدف أيضا إلى نشر وتأصيل ثقافة التميز المؤسسي والمدرسي والإبداع والابتكار بين العاملين بتعليم شرق الدمام وإذكاء روح المنافسة بين المشرفين التربويين وقادة المدارس لتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأضاف الحميدان أن الورشة اشتملت على ورش عمل مصغرة للتعريف بطريقة إعداد ملفات المشاركة بالجائزة بفئتي التميز المؤسسي والمدرسي بناء على المعايير المعتمدة، كما تم توضيح الوثائق المطلوبة وطريقة إعداد الطلبات، إضافة إلى آلية التقييم، وذلك عن طريق نشر معايير الجائزة، واستفاد من الورشة في اليوم الأول 63 مشرفا تربويا وإداريا بالمكتب واليوم الثاني 73 قائد مدرسة بإجمالي عدد 136 مستفيدا.
وفي الختام كرمت إدارة المكتب مشرف التميز بتعليم الشرقية عبدالله القحطاني على تقديمه الورشة وقائد المدرسة عبدالهادي القحطاني على استضافة هذه الورشة.
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