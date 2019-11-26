ذوو المجرشي: ابننا استشهد في ميدان الكرامة

2019-11-26

متابعات الخليج 365 - واس

نقل قائد قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي أمس الاثنين، تعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، وزير الداخلية، لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول فهد يحي زيلعي مجرشي ، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه والدفاع عن وطنه بمنطقة جازان.

وعبّر اللواء العتيبي خلال زيارته لأسرة الشهيد بمنزلهم في قرية الكربوس بمركز الخشل التابعة لمحافظة الحُرث، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

وعبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

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