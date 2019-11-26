شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 77 ألف جلسة في الرياض.. توثيق الصوت والصورة ينتقل إلى محاكم مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع توثيق الجلسات بالصوت والصورة، المخصصة لمحاكم منطقة مكة المكرمة، بعد إتمام المرحلة الأولى التي خُصصت لمحاكم مدينة الرياض، والتي غطت أكثر من 77 ألف جلسة قضائية لمدة شهرين، عبر توثيق الجلسات في 150 دائرة.

وتصدرت المحكمة الجزائية في عدد الجلسات الموثقة التي بلغت نحو 45 ألف جلسة قضائية، تليها المحكمة العامة بما يزيد على 26 ألف جلسة قضائية، والمحكمة العمالية بنحو 5 آلاف جلسة قضائية.

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ويعمل نظام توثيق الجلسات على ربط التسجيلات بوقت انعقاد الجلسة من خلال نظام ناجز المحاكم لسهولة البحث والاطلاع على القضايا والجلسات المنعقدة، فيما تعمل الوزارة على تطوير رقمية البيانات الخاصة بالجلسات الموثقة.

ويهدف توثيق الجلسات القضائية إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية يمكن مراجعتها من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضين، إذ سيوثق كل ما سيدور في الجلسة، ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.

وتسعى وزارة العدل إلى توظيف التقنية عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات لرفع الأداء وتطويره، ما ينعكس بشكل إيجابي على المستفيد العدلي.