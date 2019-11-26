شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يبدأ تفقده للمحافظات.. الطائف وميسان والمويه.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يبدأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الثلاثاء)، زياراته التفقدية للمحافظات الشرقية بالمنطقة، مستهلا الجولة بمحافظات الطائف وميسان والمويه، يلتقي خلالها الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يقف على المشاريع الحكومية المختلفة التي يجري تنفيذها، ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية في مجالات الطرق والتعليم والصحة والمياه والبلديات.

ويتابع أمير منطقة مكة المكرمة، لدى ترؤسه اجتماعات المجالس المحلية، تنفيذ المشاريع، في إطار حرصه على دعم مطالب الأهالي وحاجاتهم، وذلك بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة.

ويستكمل الأمير خالد الفيصل زياراته بجولة غدا (الأربعاء) على محافظات الخرمة ورنية وتربة.

يذكر أن جولات الأمير خالد الفيصل السنوية على المحافظات أسهمت في تحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشاريع تنموية، كما كانت سببا رئيسيا في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتحريك العمل في المتعثر منها، وساهمت أيضا في تحقيق تنمية متوازنة ومتوازية، إذ أثمرت الجولات عن إنشاء وتدشين مشاريع للتعليم الجامعي، وإيصال المياه المحلاة لجميع المحافظات، كذلك توفير كافة الخدمات الصحية والكهرباء والمشاريع الخدمية الأخرى الرامية لتحقيق إستراتيجية المنطقة المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان.