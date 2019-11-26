ولي العهد يزور معرض الرياض للسيارات في الجنادرية

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جدة - خالد شويل - زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز معرض الرياض للسيارات في الجنادرية، وقام بزيارة بعض أجنحة المعرض واطلع على استعراض لبعض السيارات والدراجات النارية في الحلبة المخصصة لها. (تصوير: بندر الجلعود [email protected]

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