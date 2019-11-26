شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة: معالجة النقاط الحرجة تعزز السلامة المرورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)وجه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بتعزيز السلامة المرورية في الطرق الرئيسية، ومعالجة النقاط الحرجة في المواقع الحيوية، لاسيما غرب المدينة المنورة، بما يحقق الانسيابية اللازمة في ضوء ما تم رصده من ازدحام المركبات خلال فترات مختلفة من اليوم.
وشدد خلال استقبال العقيد نواف بن مرشود العتيبي، بمناسبة تعيينه مديراً لمرور المنطقة، على أهمية التنسيق في ما بين كافة الجهات الحكومية لمعالجة ما يرصد من قصور في شبكة الطرق وخدماتها بالأحياء، وتهيئتها بما يتناسب مع الأهداف العامة لخطة السلامة المرورية بالطرق في المدينة المنورة، بحيث تكون الانطلاقة بمعالجة الإشكاليات الراهنة في حي العزيزية بالنظر للكثافة السكانية وحركة المركبات اليومية.
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