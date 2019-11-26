شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يبحث إنجازات «التنمية المجتمعية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

بحث أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أعمال وإنجازات البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المنطقة التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خالد بن محمد الغملاس، والمدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق المهندس عبدالمحسن السويلم.

كما استقبل أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة أمس القنصل العام للجمهورية الإندونيسية لدى المملكة الدكتور محمد هيري شريف الدين والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب أمير المنطقة بالقنصل الإندونيسي، وتبادل الأحاديث الودية معه.