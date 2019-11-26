شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بن سعود: إنجازات «العمل» لبت احتياجات المواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

اعتبر أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أن الجهود الواضحة والملموسة التي يقدمها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لبت احتياجات المواطنين بشكل واضح تحقيقا لرؤية 2030.

ودشن خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس محافظ الحجرة عبدالرحمن عصيدان، يرافقه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الشايق، فرع مكتب الشؤون الاجتماعية بالحجرة. واستعرض أبرز أعمال الفرع خلال الفترة الماضية.

من جهة ثانية، بحث أمير منطقة الباحة مخرجات ومحاور ورشة العمل المقامة تحت شعار «نحو تسويق سياحي مواكب لتنمية مستدامة لمنطقة الباحة»، التي نظمها فرع الهيئة العامة للسياحة بالمنطقة أمس في مركز الأمير حسام للمؤتمرات، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة زاهر بن محمد الشهري، ومنظمي الرحلات المشاركين في ورشة العمل.