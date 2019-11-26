فيصل بن خالد: تعزيز الصورة المشرقة بالقوى الناعمة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر) ‏وصف أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، قطاعات ‏وصف أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، قطاعات الرياضة والثقافة والفنون والآداب والترفيه والسياحة بالقوة الناعمة التي تعزز صورة المملكة المشرقة، فضلاً عن أهميتها في تنمية ثقافة وصحة الإنسان السعودي ورفع مستوى جودة حياته، إضافة إلى الأثر الاقتصادي الكبير، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود التخطيطية والتنفيذية والتنسيقية مع الجهات ذات الصلة كافة واستقطاب المبادرات والمشاريع من المكاتب الرئيسة، إضافة إلى إطلاق مبادرات محلية بالاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة والميزات النسبية في إطار التوجهات والسياسات المعتمدة، ومعالجة الفجوات واستخدام مؤشرات قياس أداء مرجعية. وأكد أهمية دور الأندية الأدبية في عكس الثروة الأدبية والإبداعية عبر احتضانها لمثقفي ومثقفات المملكة، وتمكين الموهوبين وتحقيق مبدأ الاستدامة في المشهد الثقافي، مطالباً جمعية الثقافة والفنون بتفعيل دورها وإبراز ما تزخر به المنطقة من موروث ثقافي وشعبي وفني ومسرحي ورعاية المبدعين وتبني المواهب الشابة من الجنسين وإتاحة الفرصة أمامهم في المجالات الثقافية والفنية كافة. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس، برئيس النادي الأدبي بالمنطقة ماجد المطلق، ومدير جمعية الثقافة والفنون خلف القاران، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة خميس العنزي. واطلع خلال الاجتماع على عروض مرئية للجهات الثلاث، شملت منطلقاتهم وأهدافهم ومشاريعهم التنفيذية والإنجازات المتحققة، وأهم العوائق والفجوات وكيفية معالجتها مستقبلا ومتطلبات ذلك.



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