شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن هذلول يطالب بزيادة الرحلات الجوية إلى نجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

طالب نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بزيادة عدد الرحلات الجوية من وإلى منطقة نجران مع مراعاة جدولة أوقاتها بما يتناسب مع ظروف ومتطلبات المسافرين، واستحداث رحلات جديدة، مشدداً على أهمية زيادة السعة المقعدية التي تلبي احتياجات المسافرين من وإلى منطقة نجران.

وتسلم خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير الخطوط السعودية بالمنطقة ماجد آل زندان، تقريراً لأعمال الخطوط السعودية بمنطقة نجران خلال الأشهر الستة الماضية. من جهة ثانية، شدد نائب أمير منطقة نجران على أهمية تسريع إجراءات القضايا لخدمة المواطنين، في ظل الاهتمام والرعاية اللذين يحظى بهما القضاء من قبل القيادة الرشيدة لضمان تحقيق العدالة بين الجميع. جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة نجران حمد بن حسن الحماد.

من جهة أخرى، أكد الأمير تركي بن هذلول، أهمية تعزيز الوحدة الوطنية من خلال ترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز قيم التعايش بين أفراد المجتمع لتحقيق المصلحة العامة في المحافظة على التلاحم الوطني بين المواطنين، مشدداً على أهمية تفعيل دور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة من خلال المشاركة في الفعاليات والمناسبات الوطنية المختلفة.

واستعرض خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران راشد بن محمد آل منجم، خطة المركز التي سيتم تنفيذها في مدينة نجران ومحافظة شرورة.