السعودية | 3 سعوديون يتقلدون وسام المؤسس لهذه الأسباب

شكرا لقرائتكم 3 سعوديون يتقلدون وسام المؤسس لهذه الأسباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقلد ثلاث سعوديون وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة بأمر خادم الحرمين الشريفين نظير أعمالهم الوطنية التي خدمت الجانب الإنساني والاجتماعي.

وقام وزير الصحة، توفيق الربيعة، بتقليد عبدالعزيز اليابس على ما قدمه بالعمل الصحي الخيري من خلال مساهمته في تمويل علاج آلاف المرضى، وتشغيل المستشفيات خارج أوقات الدوام الرسمي، وإنشاء وتأسيس جمعية علاجي الخيرية.

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عبدالعزيز اليابس

كما تقلد عبدالعزيز الشويعر على ما قدمه في العمل الصحي الخيري من خلال التمويل لبناء مراكز صحية وطبية ومتخصصة، ودعمه لبرامج تطوع الممارسين الصحيين وبرنامج الطبيب الزائر.

إلى ذلك تسلم ناصر الرشيد على ما قدمه في العمل الصحي الخيري من خلال التمويل لبناء عدد كبير من المراكز الطبية المتخصصة.

ناصر الرشيد

يذكر أن الفائز بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى يحصل على 200 ألف ريال، كورعاية من الدولة طوال حياته، وفق ما نصته لائحة الأوسمة السعودية.