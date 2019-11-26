السعودية | 3 شقيقات سعوديات يمتهن البناء وأعمال الدهانات

شكرا لقرائتكم 3 شقيقات سعوديات يمتهن البناء وأعمال الدهانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثبت ثلاث شقيقات سعوديات جدارتهن في مهنتي البناء والتشييد وأعمال الديكور والدهانات، بعد أن كانت المهنة حكراً على الرجال، في مشهد تفاعل معه المجتمع السعودي بالتأييد والمديح والثناء.

وعلى الصعيد نفسه، استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة، الاثنين، الشابة مريم وشقيقتيها ربى ومها الشمراني، اللواتي امتهن مهنتي البناء والتشييد.

كما أعرب عن فخره واعتزازه بهن قائلاً: "أنتن وما تقمن به هو أمر غير مستغرب فأنتن في السعودية، والفرص كثيرة أمام المرأة السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، التي تؤكد وتحرص على تسهيل كل الأمور الخاصة بالمرأة، فالطريق أمامكن مفتوح، ومنكن العمل والجد والاتقان".

إلى ذلك أعربن الشقيقات عن عظيم شكرهن وتقديرهن لأمير منطقة تبوك لرعايته واهتمامه بأبنائه بالمنطقة في جميع المجالات، وعلى ما حظين به من دعم مادي قدمه لهن.