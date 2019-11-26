توفي معتمر مساء اليوم الإثنين إثر سقوطه أثناء نزوله من قمة جبل غار حراء بمكة المكرمة. وباشرت الشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر الواقعة بعد تلقي بلاغ عن سقوط معتمر من الجنسية الأفغانية في العقد السادس من العمر. وتدخلت فرق الإنقاذ الدفاع المدني لإنزال المعتمر من مكان سقوطه، وبعد الكشف عليه من قبل الهلال الأحمر، تبيّن أنه فارق الحياة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة معتمر سقط أثناء نزوله من قمة جبل غار حراء بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.