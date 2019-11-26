قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس 3 مواطنين سعوديين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لقيامهم بتزوير الجنسية الكويتية. وشمل الحكم أيضًا وفقًا لـ صحيفة ”المجلس“، عزلهم من الوظيفة ورد المبلغ المستولى عليه وتغريمهم ضعفه وإبعادهم عن البلاد.

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كانت هذه تفاصيل خبر سجن 3 سعوديين 10 سنوات بالكويت مع الشغل والنفاذ .. والكشف عن الجريمة التي ارتكبوها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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