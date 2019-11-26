أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مناطق عدة بالمملكة.. الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس غد الثلاثاء، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق عدة بالمملكة. وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر في مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة»، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة. وأشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، إلى مائج. أما الخليج العربي فستكون رياحه السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسطة الموج.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبَّهت الاثنين، إلى تعرُّض عدد من المناطق لأمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة. وقالت «هيئة الأرصاد»- في سلسلة تنبيهات إن مناطق الشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، وقرية العليا»، وجازان «أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، فرسان، فيفا، وهروب»، والرياض «الخرج، الدرعية، الدلم، الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، المجمعة، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، وشقراء»، وعسير «أبها، أحد رفيدة، البرك، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، بيشة، تثليث، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب، ومحايل»، والباحة «المخواة، المندق، بلجرشي، وقلوة»، ومكة المكرمة «أضم، الطائف، العرضيات، ميسان، العاصمة المقدسة، القنفذة، والليث»، تتأثر بأمطار من متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرية الأفقية، وفي بعض المناطق هناك تساقط للسيول والبرد. وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى بالمملكة كالتالي: