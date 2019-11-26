الأمن يقبض على أشخاص أحرقوا شعار نادٍ رياضي في شارع عام

أوضحت مصادر أن الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية قبضت على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يحرقون شعار نادٍ رياضي في أحد الشوارع العامة. واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية بالقضية بحسب صحيفة “سبق”.

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