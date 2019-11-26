الصحة تنظم المؤتمر العالمي لطب الحشود

وسيحظى المؤتمر بمشاركة واسعة من الخبراء والعلماء من مختلف دول العالم وعدد من المنظمات والمؤسسات العالمية والإقليمية والمحلية، يهدف إلى الخروج بإطار عالمي ومتطلبات الرعاية الصحية للحشود، بعد استعراض أفضل الممارسات المحلية والعالمية.
ويُعد المؤتمر فرصة تستعرض المملكة من خلاله تجربتها في مواسم الحج، في إدارة أكثر من 3 ملايين حاج من مختلف أنحاء العالم في نطاق جغرافي وزمني محدّد، إلى جانب الفعاليات الثقافية والترفيهية والسياسية التي تستضيفها المملكة بكل احترافية واقتدار.
يناقش المؤتمر عددا من الموضوعات ذات الصلة بصحة وإدارة الحشود، بحضور أكثر من 30 دولة.
يذكر أن المركز العالمي لطب الحشود هو مركز وطني متعاون مع منظمة الصحة العالمية في صحة وإدارة الحشود، وأحد مركزين عالميين فقط متخصصين في إدارة الحشود والتجمعات البشرية.
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