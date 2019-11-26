خطوات إجرائية تستبق لائحة الوظائف التعليمية

وسط ترقب نحو 500 ألف معلم ومعلمة، وفي وقت بدأ فيه العد التنازلي لتطبيق أهم ملفات وزارة التعليم هذا العام والمتعلق بلائحة الوظائف التعليمية، تبدأ الوزارة فعليا بعدة خطوات إجرائية تهدف إلى تهيئة بيانات منسوبيها لتطبيق المشروع المقرر في بداية العام الميلادي المقبل. وعلمت «دوت الخليج» أن هناك توجيهات صدرت لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، أكدت على ضرورة حصر قادة المدارس ووكلائها والمشرفين التربويين، وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية، والتأكد من صحة ربط المدارس ومديري المكاتب، ومراجعة بياناتهم على نظام نور من قبل مكاتب التعليم المشرفة على مدارسهم، أو إدارة الإشراف في إدارة التعليم للمدارس غير المرتبطة بمكتب تعليم، وإضافة بيانات القادة والوكلاء غير المدرجة في النظام بالتنسيق مع شؤون المعلمين في الإدارة واعتماد الموافقة من عدمها على المكلف من صاحب الصلاحية إلكترونيا من خلال النظام.

تحديث البيانات

طالبت الوزارة إداراتها بتحديث بيانات المشرفين التربويين ومراجعتها على نظام نور من قبل شؤون المعلمين في إدارة التعليم بالمناطق، وإضافة بيانات المشرفين غير المدرجة في النظام، ورفعها لاعتماد الموافقة من عدمها من صاحب الصلاحية من خلال النظام.

شؤون المعلمين

أكدت الخطوات بحسب مصادر لـ«دوت الخليج» اعتماد قرار تكليف جديد للقادة والوكلاء والمشرفين التابعين لإدارة التعليم من قبل صاحب الصلاحية وفق الضوابط المنظمة للتكليف خلال 5 أيام عمل من تاريخه، على أن يكون بداية التكليف اعتبارا من 6 /‏5 /‏1441 والموافق أول يناير 2020 من قبل شؤون المعلمين في الإدارة على ألا تتجاوز مدة التكليف في القرار 4 سنوات، ويكون تمديد تكليفهم وفق الضوابط والأنظمة، وتعديل ما يطرأ من متغيرات على بيانات المكلفين فور حدوثها من نقل أو إنهاء للتكليف أو إضافة أو تغير حاله على رأس العمل.

الالتزام بضوابط التكليف

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أشارت الخطوات إلى ضرورة الالتزام بضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وبالمعيارية العددية المعتمدة للتشكيلات الإشرافية والمدرسية المبلغة لكم، وعدم تكليف من هم خارج نطاق الاحتياج ومعالجة وضعهم وفق قرار التشكيلات، وتسكين كل «قائد /‏ قائدة، وكيل /‏ وكيلة» في مدرسته الأصلية، وكل «مشرف /‏ مشرفة» في مقر التكليف بإدارة التعليم مع التأكد من القسم والمكتب ومادة الإشراف إذا كان مشرف مادة، مع تعديل حالة المعلمين المبعدين عن التدريس ممن عليهم قضايا في العمل الحالي إلى قضايا في نظام نور.

تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية

إضافة بيانات القادة والوكلاء غير المدرجة في نظام نور

الالتزام بضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وبالمعيارية العددية المعتمدة

عدم تكليف من هم خارج نطاق الاحتياج ومعالجة وضعهم