تركي بن هذلول: زيادة رحلات مطار نجران ضرورة

التقى نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير الخطوط السعودية بالمنطقة ماجد آل زندان، الذي قدم تقريرا لأعمال الخطوط السعودية بمنطقة نجران، خلال الأشهر الـ6 الماضية. وأكد الأمير تركي بن هذلول، أهمية العمل على زيادة عدد الرحلات من وإلى منطقة نجران، مع مراعاة جدولة أوقات الرحلة بما يتناسب مع ظروف ومتطلبات المسافرين، وأشار إلى ضرورة استحداث رحلات جديدة، مشددا على أهمية زيادة السعة المقعدية التي تلبي احتياجات المسافرين من وإلى منطقة نجران.

مطالبات الأهالي

طالب عدد من أهالي نجران بضرورة تخفيف معاناتهم، وزيادة الرحلات من وإلى مطار نجران، مما سيسهم في تخفيف معاناة المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. إذ يعاني الأهالي من قلة الرحلات الجوية خاصة إلى المناطق الرئيسية كالرياض وجدة، وعدم وجود رحلات مباشرة لمدينة الدمام، مما أجبر بعضهم على اللجوء إلى السفر برّا لإنهاء مشاغلهم ومراجعاتهم المستمرة، متكبدين عناء السفر وطول المسافات التي تصل إلى أكثر من 1500 كلم.

مواعيد طبية

قال حسين اليامي، إنه أب لطفلين وبنت، يرتبطون ببعض المواعيد الطبية كل أسبوعين في مدينة الرياض، وتتواصل معاناته مع عدم وجود مقاعد شاغرة لرحلة نجران - الرياض، مما يضطره إلى اللجوء للسفر عبر المطارات المجاورة أو السفر برّا، مطالبا بزيادة عدد الرحلات للتخفيف على المرضى وكبار السن.

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شركات الطيران

أشار مانع الصقري إلى ضرورة فتح المجال أمام شركات الطيران الأخرى، وإعادة النظر في أسعار التذاكر وزيادة السعة المقعدية، مؤكدا أن بعض الأهالي يضطر إلى السفر برا وقطع أكثر من 1500 كلم، بسبب عدم وجود شاغر في حجوزات الطيران.

استحداث رحلات

ناشد هادي بالحارث الجهات المختصة بضرورة زيادة عدد الرحلات إلى المطارات الرئيسية، كالرياض وجدة، واستحداث رحلات جديدة إلى عدد من المناطق كالدمام، حتى يتمكن الموظفون من السفر وزيارة أهاليهم أو إنهاء أعمالهم، وكذلك تسهم في إنهاء معاناة المرضى الذين يراجعون المستشفيات الطبية.