تحديد غرامات متسببي التسمم بالمنشآت الغذائية

ظهور أعراض متشابهة
أكدت الضوابط عند ظهور أعراض متشابهة على أفراد أسرة واحدة، وكانت هناك دلائل أو أعراض تؤكد على وجود ميكروبات ممرضة لدى العاملين في المنشأة الغذائية كوجود قروح أو قطوع في أياديهم بشرط أن يحدد أقرب الميكروبات التي قد تسبب ظهور مثل هذه الأعراض وربط فترة حضانته مع هذه الأعراض.
عزل الميكروب
من ضمن الضوابط في حال ظهور أعراض مرضية على أفراد من أسرة واحدة قاموا بشراء الغذاء أو الأطعمة من مصدر واحد، وتم عزل نفس الميكروب الممرض من المصابين ومن العاملين أو الأغذية أو المسحات المأخوذة من بيئة تحضر الطعام، بشرط أن يكون الميكروب المعزول متماشياً مع الأعراض المرضية وفترة الحضانة المسبب، كذلك في حالة حدوث تلك الحالات وتم عزل الميكروب من العاملين أو من الغذاء، بشرط أن يكون الميكروب المعزول متماشياً مع الأعراض المرضية التي ظهرت على المصابين وكذلك فترة حضانة المسبب.
العقوبات في حالة وجود بكتريا المسببة للتسمم الغذائي
إذا كانت الإصابة من العاملين أو المواد الغذائية عقوبتها 1000 ريال عن كل متضرر
من المصابين والعاملين 2000 عن كل متضرر
من المصابين والتجهيزات 2000 ريال عن كل متضرر
من المصابين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء المستخدم في المنشآت عقوبتها 3000 ريال عن كل متضرر
من المصابين والعاملين والمواد الغذائية الخام 3000 ريال عقوبة عن كل متضرر
من المصابين والعاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء عقوبتها 5000 ريال عن كل متضرر
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