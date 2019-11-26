الشورى يعيد تعديل مادة الخدمة المدنية للموارد البشرية

ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏49) وتاريخ 10 /‏‏7 /‏‏1397، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة بشأن التعديل، واستمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات ثم أُعيد الموضوع للجنة ليتسنى لها الرد على الاستفسارات والمداخلات حول التعديل. كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديل المتعلق بحذف الفقرة (1) من المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وفقاً لما قضى به الأمر الملكي رقم (8072) وتاريخ 13 /‏‏2 /‏‏1440، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة بشأن التعديل.

الاتصالات وتقنية المعلومات

طالب مجلس الشورى أمس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية والعمل على أن تكون البنية التحتية قادرةً على مواكبة التطور التقني. ودعا الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى العمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي لتكون بوابة واحدة.

الهيئة العامة للزكاة

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ناقش مجلس الشورى أمس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440/‏‏1439، كما ناقش مجلس الشورى أمس لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1440/‏‏1439، وتقرير اللجــنة الخاصة بشأن مقتـرح تعديل الفقرة (1) من المادة الـرابعة والعشرين والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏‏34 وتاريخ 24 /‏‏5 /‏‏1433، والمُقدّم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

المؤسسة العامة للري

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للري بإعادة النظر في إستراتيجيتها بما يتفق مع المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقاً لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 15 /‏‏ 4 /‏‏ 1439، وبما يتفق مع رؤية المملكة 2030، كما طالب المؤسسة العامة للري بالتوسع في تنفيذ خطوط النقل للمياه المعالجة ثلاثياً، لاستخدامها في الري تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 19 /‏‏11/‏‏ 1428. ودعا المجلس المؤسسة العامة للري إلى توقيع اتفاقيات مع صندوق التنمية الزراعية، وطالب الشورى المؤسسة العامة للري بتشجيع صغار المزارعين لتطبيق أنظمة الري الحديثة من خلال تحمل المؤسسة جزءاً من تكاليف تركيب شبكات الري الحديث.